مسيرات حاشدة لأهالي المنوفية للإدلاء بأصواتهم

مسيرات حاشدة بالأعلام لجموع الناخبين من أبناء وأهالى مدينة أشمون لليوم الثالث والأخير على اللجان الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطى في أجواء من الفرحة والأغامى الوطنية إستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة.

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على انتظام سير العملية الانتخابية بكافة أرجاء المحافظة وتوافد مسيرات حاشدة في اليوم الثالث والأخير لجموع الناخبين بمختلف الفئات العمرية من أبناء وأهالي شعب المنوفية على صناديق الاقتراع بكافة اللجان الإنتخابية للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الإنتخابي.



وأشار أبو ليمون إلى أن الإقبال الكثيف أمام اللجان الإنتخابية يعكس مدى الوعي السياسي لشعب المنوفية العريق وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري مؤكدين على دورهم الإيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية واستكمالا للتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

وأكد المحافظ على أن العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة تسير بشكل طبيعي ومنظم دون أي معوقات ، فضلا عن متابعته اللحظية للمشهد الانتخابي ميدانيا ومن خلال غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال وكذا إستقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري حفاظا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.