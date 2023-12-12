مواطنون ينضمون لمسيرة جامعة جنوب الوادي بميادين قنا

نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، ثالت أيام الاستحقاق الانتخابي ومختتمها، مسيرة كبيرة، خرجت من كلية التربية الرياضية وطافت بميادين مدينة قنا عاصمة الإقليم، واسعاً من الأهالي الذين بادروا بالانضمام للمسيرة الوطنية فى ثالث أيام الانتخابات.

تقدم الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المسيرة .

ضمت عمداء كليات جامعة جنوب الوادي وأعضاء هيئه التدريس وعادل مصطفى أمين عام الجامعة السابق وطروب طلبه أمين عام الجامعة المساعد والسيد عبد الرازق حسين أمين عام الجامعة المساعد ومديري العموم والعاملين والالاف من طلاب جامعة جنوب الوادي وذلك للدعوة والحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بان ما نشهده من إقبال كبير على العملية الانتخابية وحرص الطلاب على المشاركة في عملية التصويت انما يدل على وعي الشباب بأهمية المشاركة في بناء مستقبل مصر .

وأضاف رئيس الجامعة، أن مشهد الحشود الطلابية أمام المقار الانتخابية هو بمثابة شهادة حب وإنتماء من طلاب الجامعة تجاه بلدهم مصر كما يعكس التزامهم بالدور الوطني في المشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية.

وبيّن أنّ الحشد النابع من الوعي والمسئولية المجتمعية والتلاحم بين كافة طبقات المجتمع لابد ان يترجم الى اعمال ملموسة في اتقان العمل والحرص على الدراسة والتفوق.

ونوه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وفرت كل التسهيلات للطلاب للإدلاء بأصواتهم وتقديم كافة الخدمات لتلبية النداء الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري.

ولفت الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية مشاركة الطلاب في صنع القرار والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبا وطنيا ومن اهم الحقوق الدستورية للمواطن.