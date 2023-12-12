الهجان يشيد بالإقبال المكثف للمواطنين خلال اليوم الثالث للإنتخابات بشبين القناطر

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام سير العملية الانتخابيه بمدينتي العبور وشبين القناطر في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 بحضور المهندس احمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر وسماح ابراهيم مديرة مديرية التربية والتعليم حيث تفقد المحافظ لجان مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات بشارع الصحافة بالحي التاسع ومدرسة الـ70 متر للتعليم الاساسى بحي الشباب وفى مدينة شبين القناطر تفقدمدرسة الشهيد رضوان الثانويه التجاريه بنات بالمدينة و مدرسة الرسمية التجريبية بالمدينة ،و مدرسة ابوبكر الصديق الثانويه بالمدينة

واطمأن الهجان على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

هذا وقد رصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية وبمشاركة كافة أطياف المجتمع.

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم واصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.