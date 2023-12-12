آخر أيام الانتخابات الرئاسية.. غلق مدارس رمسيس في الموعد المحدد الثالثة عصرا استعدادا للراحة

أغلقت مدارس منطقة رمسيس أبوابها أمام الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك استعدادا للراحة في الموعد المحدد لها الثالثة عصرا ولمدة ساعة كاملة، حيث يتم استئناف العملية الانتخابية مرة أخرى في الرابعة عصرا.

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الاحد حتى اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزا انتخابيا بإجمالي ١١ ألف و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن الادلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.