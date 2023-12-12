بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة بلجان الهرم

أعلن رؤساء اللجان الفرعية فى انتخابات الرئاسة، منذ قليل، بمنطقة الهرم والعمرانية، عن توقف التصويت باللجان الفرعية، بشكل مؤقت لبدء ساعة الراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهدت الدقائق الأخيرة، إقبالا كبيرًا على لجان مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات في منطقة الطالبية هرم التابعة لمحافظة الجيزة، فيما شهدت مدرسة التربية الفكرية بمنقطة الوفاء والأمل إقبالا ضعيفا.

وكان قد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، بالهرم والعمرانية، للتصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.



وكانت محافظة الجيزة خصصت، 12 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية في حي العمرانية، لاستقبال 311 ألفًا و830 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.



وطبقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يكثف الحي حملات النظافة ورفع الإشغالات والتعديات في محيط المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع مراجعة التجهيزات النهائية داخل اللجان من توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن انتظار ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل منظم وحضاري.