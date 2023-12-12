السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ش" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين كما عاقبته بالحبس سنة بتهمة إحراز سلاح كما عاقبت المتهمين "م.م"و"ا.ز" و"ح.ه" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط قسم طهطا مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من الشابو وجوهر الميثامفيتامين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق أخرضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطلا بحوزته كمية لمخدر البودر، الحشيش الاصطناعي - بمطروح بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم وتوالت النيابة التحقيق.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة مطروح، يمارس نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار بمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 5 أكياس لمخدر البودر - الحشيش الاصطناعي - وزنت 5 كيلوجرامات، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5،000،000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية ، لقطاع الأمن العام، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.



