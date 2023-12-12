قيادات بيت العائلة المصرية يدلون بأصواتهم في أسيوط

أدلي أعضاء مجلس أمناء هيئة بيت العائلة المصرية وقيادات وأعضاء الهيئة بالمراكز بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت فعالياتها يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر تستمر حتي اليوم ١٢ من ذات الشهر.

ويأتي مشاركة أعضاء وقيادات بيت العائلة المصرية في الانتخابات الرئاسية لحرصهم علي استقرار مصر وتوجيه رسالة إلي كل العالم أن مصر بمسلميها ومسيحييها علي قلب رجل واحد .

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية إنه تم الخروج في مسيرات بمشاركة شيوخ وقساوسة بجميع فروع بيت العائلة المصرية بالمراكز ، وصولا إلي اللجان الانتخابية لحث المواطنين علي المشاركة بإيجابية.

كانت لجنة العلاقات العامة والإعلام بيت العائلة المصرية بأسيوط قد أطلقت قبل بدء عملية التصويت حملة تحت شعار " شارك" لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في أهم استحقاق دستوي ولما تمثله انتخابات الرئاسة من أهمية قصوي في تحديد مستقبل الجيل الحالي والأجيال المقبلة من خلال اختيار رئيس قادر علي العبور بمصر إلي بر الأمان والحفاظ علي مقدرات الوطن وحفظ السلم والسلام الاجتماعي للمواطنين، والحفاظ علي ريادة مصر للمنطقة العربية في ظل ما يدور من أحداث بالمنطقة.

ويشار إلي أنه تم إنشاء بيت العائلة المصرية بأسيوط، عام 2011 ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 1279. ونص القرار علي أن "بيت العائلة المصرية يهدف إلي الحفاظ علي النسيج الواحد لأبناء مصر وله من أجل تحقيق هذا الهدف الاتصال والتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة وتقديم مقترحاته وتوصياته إليها، وعقد المؤتمرات واللقاءات في جميع المحافظات"