بالحصان والأعلام.. آلاف المواطنين يحتفلون بالانتخابات الرئاسية أمام لجان الهرم

شهدت اللجان الانتخابية في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، إقبال آلاف المواطنين أهالي المنطقة للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسًا جديدًا لمصر، وكانت الفرحة هي عنوان المشهد الانتخابي إذ اصطحب الناخبين اطفالهم لمشاركتهم في المشهد الانتخابي.

وبالحصان والأعلام والطبل البلدي، احتفل المواطنين أمام لجان مدارس الثانوية الزراعية، والشهيد محمد محمود عبدالعزيز بشارع الهرم، على الاغاني الوطنية التي انتشرت بالشوارع، فالجميع في حالة من البهجة والسعادة وكأنه عُرس يشارك به الجميع، والضحكة تعلو الوجوه، لالتقاط أحلى صورة تصل للعالم بأكمله تؤكد عظمة الشعب المصري الأبي.

وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الأحد حتى اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزًا انتخابيًا بإجمالي ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية