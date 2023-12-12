الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس 3 عاطلين لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بالمنوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

امرت جهات التحقيق بالمنوفية ،  بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع، تم التحفظ علي المتهمين وتوالت النيابة التحقيق .

حبس 3 عاطلين لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بالمنوفية

و تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة -3 مفاتيح مصطنعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4 وقائع سرقة) وأرشدوا عن المسروقات (4 سيارات).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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