امرت جهات التحقيق بالمنوفية ، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع، تم التحفظ علي المتهمين وتوالت النيابة التحقيق .

حبس 3 عاطلين لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بالمنوفية

و تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة -3 مفاتيح مصطنعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4 وقائع سرقة) وأرشدوا عن المسروقات (4 سيارات).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.