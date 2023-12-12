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حملة عبد السند يمامة تواصل متابعة التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسيرة حاشدة للمعلمين بمدينة السلام تنطلق إلى لجان الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة حاشدة للمعلمين
مسيرة حاشدة للمعلمين بمدينة السلام تنطلق إلى لجان الانتخابات

انطلقت مسيرة حاشدة للمعلمين، بمدينة السلام فى محافظة القاهرة ، ضمت معلمين وأعضاء فرعيات ولجان نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة القاهرة ، حتى وصلت إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، بحضور خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، ضمن جولاته الميدانية لحث المعلمين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 .
ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الشكر لكل المعلمين على مستوى الجمهورية لحضورهم الكبير ، والمؤثر فى المشهد الانتخابى ، لاختيار رئيس مصر ، فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وضمان ممارسة حقهم الدستورى بالتصويت بكل شفافية .
وأوضح نقيب المعلمين ، أن العرس الانتخابى الذى نعيشه ، من خلال الانتخابات الرئاسية 2024 ، كشف معدن الإنسان المصرى وحرصه على رسم مستقبل وطنه ، والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى أن نسب التصويت مبشرة وتكشف حجم الوعى لدى المصريين والحرص على مصالح الوطن العليا وتنفيذ الاستحقاق الدستورى والمشاركة بكثافة فى التصويت .
وأضاف "الزناتى" أن المعلمين وعدوا وأوفوا ، بحضور مكثف والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وهو مايثبت أنهم دائما على قدر المسئولية ، ولديهم الوعى الكافى بأهمية المشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية ، ورسم صورة إيجابية للديمقراطية المصرية .

مسيرة حاشدة للمعلمين بمدينة السلام تنطلق إلى لجان الانتخابات الرئاسية 2024
مسيرة حاشدة للمعلمين بمدينة السلام تنطلق إلى لجان الانتخابات الرئاسية 2024
مسيرة حاشدة للمعلمين بمدينة السلام تنطلق إلى لجان الانتخابات الرئاسية 2024
الجريدة الورقية