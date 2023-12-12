انطلقت مسيرة حاشدة للمعلمين، بمدينة السلام فى محافظة القاهرة ، ضمت معلمين وأعضاء فرعيات ولجان نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة القاهرة ، حتى وصلت إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، بحضور خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، ضمن جولاته الميدانية لحث المعلمين على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 .

ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الشكر لكل المعلمين على مستوى الجمهورية لحضورهم الكبير ، والمؤثر فى المشهد الانتخابى ، لاختيار رئيس مصر ، فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وضمان ممارسة حقهم الدستورى بالتصويت بكل شفافية .

وأوضح نقيب المعلمين ، أن العرس الانتخابى الذى نعيشه ، من خلال الانتخابات الرئاسية 2024 ، كشف معدن الإنسان المصرى وحرصه على رسم مستقبل وطنه ، والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى أن نسب التصويت مبشرة وتكشف حجم الوعى لدى المصريين والحرص على مصالح الوطن العليا وتنفيذ الاستحقاق الدستورى والمشاركة بكثافة فى التصويت .

وأضاف "الزناتى" أن المعلمين وعدوا وأوفوا ، بحضور مكثف والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ، وهو مايثبت أنهم دائما على قدر المسئولية ، ولديهم الوعى الكافى بأهمية المشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية ، ورسم صورة إيجابية للديمقراطية المصرية .

مسيرة حاشدة للمعلمين بمدينة السلام تنطلق إلى لجان الانتخابات الرئاسية 2024

مسيرة حاشدة للمعلمين بمدينة السلام تنطلق إلى لجان الانتخابات الرئاسية 2024