تعليم الاقصر ينظم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الأنتخابات
نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء مسيرة تحت شعار "في حب مصر"، شارك بها عدد من قيادات التعليم بالمحافظة، يترأسهم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، رافعين خلالها الأعلام.
وطافت المسيرة بعدد من اللجان الانتخابية؛ لتشجيع الناخبين، منها لجنة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد محمود النوبي السيد الإعدادية بنات بالمريس والتابعتين لإدارة الطود التعليمية.
كما شارك في المسيرة هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، علاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والادارية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.
وتوجه وكيل الوزارة برسالة شكر لكل العاملين تحت مظلة التربية والتعليم بالأقصر على جهودهم في إعداد المدارس على أعلى مستوى من النظافة والنظام؛ لإقامة لجان انتخابية بها.
وفي السياق ذاته قال وكيلالوزارة "إنه لمن دواعي سروري أن تكون فئة المعلمين من أكثر الفئات المشاركة بإيجابية بالانتخابات في المحافظة، وهذا إن دل فإنما يدل على استشعار المعلم الأقصري مسؤوليته تجاه الوطن، وإيجابيته المستمرة مع كافة قضايا المجتمع".
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