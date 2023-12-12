مسيرة انتخابية لطلاب جامعة الفيوم فى شوارع المدينة

قام عدد كبير من طلاب جامعة الفيوم بمسيرة جابت العديد من شوارع المحافظة لحث المواطنين على ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وقد استمر توافد طلاب جامعة الفيوم على لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية فى القرى والمراكز والمدن بالمحافظة , وشهدت لجنة مدرسة الصداقة الفرنسية المخصصة للمغتربين اقبال كبير من طلاب الجامعة من خارج المحافظة الذين حرصوا على الادلاء باصواتهم فى الانتخابات ..وقد شهد ميدان السواقى صباح امس مسيرة بـ "الترويسكلات" على انغام اغنية"تسلم ياجيش بلادى".

انتظام عملية التصويت ..

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتظام تصويت المواطنين بالانتخابات الرئاسية 2024، بمختلف اللجان على مستوى المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، بهدف التأكد من تيسير الإجراءات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وتابع المحافظ مختلف اللجان على مستوى الدوائر الانتخابية بشتى مراكز وقرى المحافظة، مؤكداً على تيسير الإجراءات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، فضلاً عن التأكد من توفير أماكن انتظار الناخبين، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء احتفالية وتشهد اللجان اقبالاً كبيراً من المواطنين، مشيرا الى انه تم تيسير الإجراءات للمتابعين المحليين والدوليين المصرح لهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، بمتابعة العملية الانتخابية، لأنهم جزء لا يتجزأ من فعاليات العملية الانتخابية نفسها.

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