إقبال كبير في منتصف اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية بالبحيرة

شهدت لجان الاقتراع بجميع المقرات الانتخابية بمراكز ومدن وقرى محافظة البحيرة إزدحام شديد باليوم الاخير حيث شهدت اللجان انتظام سير العملية الانتخابية دون تسجيل اي شكوى أو حدوث اي معوقات تؤثر على سير الإقتراع.

وأشادت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع بوعي المواطنين والإقبال المتزايد الذي شهده سباق الإنتخابات منذ اللحظات الأولى، الأمر الذي يبرهن علي مدي الوعي والإنتماء والسعي لبناء الدولة ومؤسساتها، مؤكدة علي أهمية المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات باعتبارها واجب وطني ملح لمواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على الإستقرار وما تم إنجازه فى العديد من المجالات.

وقام اللواء محمد شوقي بدرالسكرتير العام للمحافظة بجولة ميدانية بمركز شبراخيت للإطمئنان على سير الإنتخابات الرئاسية والتأكد من توافر كل الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة حيث تفقد لجنة الوافدين بمحكمة الرحمانية - مدرسة الشهيد محمود أبو الفتوح ندا - مدرسة الشهيد محمد حامد عاشور

وأشاد السكرتير العام، بوعي المواطنين والإقبال المتزايد وحرصهم على المشاركة الإيجابية كواجب وطني وقومي لإبراز الشكل الحضاري لمحافظة البحيرة ،والعمل على مواصلة مسيرة التنمية والحفاظ على الإستقرار وما تم إنجازه فى العديد من المجالات، مؤكداً أن هذه الإنتخابات تشكل طابقاً عزيزاً فى بنيان المستقبل الوطني والغد الآتي مشيداً بإصرار شرائح المجتمع البحراوي بريفه وحضره، نسائه ورجاله ،شبابه وشيوخه، على المشاركة فى العملية الإنتخابية .