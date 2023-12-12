هاني بزري: 4.3 مليار دولار حجم الصادرات الغذائية المصرية حتى أكتوبر الماضي

أكد هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الصناع شريك أساسي في معرض فود افريقيا وتحرص دائما على الارتقاء بمستوى الصناعات الغذائية للمنافسة في الأسواق العالمية فضلا عندنا إرضاء المستهلك المحلي.

وتابع خلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر الصحفي للمعرض الذي افتتحه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، أن حجم تصدير الصناعات الغذائية تجاوز ٤.٣مليار دولار نهايه اكتوبر الماضي بنسبة نمو ١٥٪ مشيرا إلى أن الصناع تسعى لزيادة حجم الصادرات الغذائية لـ٥.١ مليار دولار نهايه العام المقبل.



ويشهد المعرض مشاركة دولية متميزة باجمالى 13 جناحا دوليا، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.

ويشارك فى الفعاليات أيضا العديد من المنظمات التنموية.

ويشارك فى الفعاليات عدد من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.

ومن أبرز الدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وإيطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن.