مطران قوص ونقادة: المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي واجب وطني

واصلت إبراشيات الأقباط الأرثوذكس فى محافظة قنا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ومختتمها، حثها للمواطنين الأقباط على المشاركة فى الاستحقاق الإنتخابي.

ووفرت إدارة مطرانيات قوص ونقادة، وقنا، ودشنا ، ونجع حمادي، شمال وجنوب قنا، خدمة إيجاد المقر الانتخابي والوصول إلى مقار الاقتراع من خلال خلال حافلات جماعية مجانية تنطلق من كنائس الإيبراشيات، وكانت المطرانيات قد دفعت بحافلات مماثلة خلال اليوم الأول والثاني ، بمشاركة واسعة من القساوسة وأحبار الكنيسة فى قنا، في الاستحقاق الانتخابي.

وواصل أنبا بيمن مطران قوص ونقادة ، ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، متابعته للعملية الانتخابية فى جميع ايبارشيات الكنيسة بمختلف المحافظات ، فى إطار دور لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ، لتوعية الأقباط على أهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري .

وخرج مطران قوص ونقادة، بمسيرة كبيرة بمشاركة قساوسة وأحبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدوائر الشعبية بمركز قوص جنوب قنا، وأدلي بصوته بلجنة الوافدين بمدرسة مصنع السكر الثانوية للبنات بمركز قوص.

وكان أنبا بيمن مطران قوص ونقادة، جنوب قنا، قد حث ، قبل أيام من إجراء الانتخابات، على ضرورة مشاركة المواطنين فى الاستحقاق الانتخابي، وقال المطران إن الذهاب إلى الانتخابات هو بمثابة الدفاع عن البلاد المصرية والأمن القومي المصري، وهو أقل ما يجب تقديمه للوطن.

وانتظمت اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في جميع لجان الاقتراع بمحافظة قنا، في اليوم الأخير للتصويت في الاستحقاق الدستوري الأهم الانتخابات الرئاسية 2024، فيما بدأت عملية التصويت في التاسعة صباحًا بحسب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وشهدت لجان الانتخابات إقبالاً جيداً من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.

وفي سياق مماثل، واصلت جامعة جنوب الوادي التي تضم 75 ألف صوت إنتخابي يشمل طلاب وأعضاء تدريس وموظفين، منذ الساعات الأولي لفتح اللجان، اليوم الثلاثاء، الدفع بالطلاب نحو لجان الاقتراع بحافلات مجانية، بعد تصنيفهم إلى فئات من خلال لجنة إشراف تضم 120 من أعضاء التدريس والإدرايين بالجامعة.