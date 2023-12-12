الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسيرة حاشدة بشبرا لحث الموطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم شباب منطقة شبرا مصر مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك للإدلاء باصواتهم في أخر أيام الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية. 
 

الانتخابات الرئاسية
 

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام منذ الاحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

انتخابات مصر 

 

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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