الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: فتيات الغربية والسويس يشاركن في تسهيل العملية الانتخابية للناخبين

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنميه الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية -  إدارة الفتاة والمرأة حملاتها لتوعية المواطنين بالمشاركه في الانتخابات الرئاسية،  حيث استمرت مشاركة فتيات أندية الفتاة بمحافظة الغربية في العملية الإنتخابية ، حيث شاركت فتيات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب (بنا ابو صير،  بسيون،  دمنتو ) .

وفي نفس السياق شاركت أندية الفتاة والتطوع بمراكز شباب محافظة السويس  ، في تسهيل العملية الإنتخابية  للناخبين ووضع لجان لتعريف المواطنين بأماكن إنتخابهم في العملية الانتخابية ، ومساعده كبار السن وكذلك تشجيع السيدات على الإدلاء بأصواتهن مما يعكس  وعي الفتيات والسيدات  بواجباتهن الوطنية، وحرصهن على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

تاني هذه المشاركات انعكاسا  للوعي  والالتزام  بالواجب الوطني والدور الفعال للمرأة والفتاة المصرية في هذا الحدث الهام وهو ما تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة دايما في المحافل الهامة.

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