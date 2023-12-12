طالب جامعي يدلي بصوته في الأقصر:"بصمت بالعشرة"

أبدى الشاب مينا ميخائيل اسحاق، طالب جامعي، فرحته بمشاركته في التصويت بالانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الأخير من الانتخابات، وذلك بلجنة مدرسة المطاعنة الابتدائيه الحديثة.

وظهر الشاب وأصابع يديه مغموسة بالحبر الفسفوري عقب خروجه من اللجنة؛ مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني واستحقاق دستوري، وضرورة واجبة على كل مصري، في ظل الفترة الراهنة.

وأضاف الشاب، لابد أن نلتف حول دولتنا، ونظهر بصورة مشرفة أمام العالم، ولذلك بصمت بالعشرة في التصويت، وأدعو كل الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الدولة.

وشهدت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، انتظام سير عمل اللجان بالأقصر، منذ فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا، كما شهد اليوم الأخير للانتخابات توافد الناخبين على اللجان، للإدلاء بأصواتهم.

ويشار إلى أنه يتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.







