لكمة لـ حكم مباراة بـ" الضربة القاضية" تُجمد الدوري التركي

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري التركي الكروي لأجل غير مسمى، وذلك بعدما تعرض أحد الحكام للكمة من جانب رئيس نادي" أنقرة جوجو"، إثر التعادل 1-1 مع ريزه سبور.

وقام فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة جوجو، بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه في أرض الملعب بعد المباراة، التي أقيمت الاثنين، ما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

وقال الاتحاد التركي: هذا الهجوم الدنيء لم يستهدف فقط خليل أوموت ميلر، اليوم تم تنفيذ هذا الهجوم اللا إنساني والخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية.

وأضاف الاتحاد: تم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللا إنساني.

وأضاف البيان: النادي المسؤول ورئيس النادي ومديروه وجميع المجرمين الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيعاقبون بأشد الطرق.

وبموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجلت المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى.

وسقط ميلر أرضا إثر لكمة كوجا في ظل حالة من الفوضى على أرض الملعب، قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعادل ريزه سبور النتيجة في الوقت البدل عن ضائع من المباراة، بعدما كان أنقره جوجو متقدماً طوال فتراتها.