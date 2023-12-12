ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي ويقرران الانفصال في رمضان 2024 (تفاصيل)

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي، في عامه الـ 38، وشاركت جمهورهم لقطتين مختلفتين جمعتهما ببعض، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليظهر مدى انسجامهما، الأمر الذي جعلهم يشاركون سويًا في درامية مختلفة.

ياسمين عبدالعزيز تهنئ زوجها في عيد ميلاده

كتبت ياسمين عبدالعزيز عبر إنستجرام: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي عقبال ١٠٠ سنة في صحة وسعادة يا عوضيكوااا"، وظهرا في الصورة الأولى بإطلالة متناغمة، فارتدت ياسمين فستان أسود بسيط، تميز بتصميم A Line، وتكون محددة أعلى الخصر، وظهر العوضي ببدلة سوداء.

وفي الصورة الثانية، ظهرت ياسمين عبد العزيز خلف أحمد العوضي، مرتدية بنطال جينز فضفاض، وفوقه توب رمادي اللون وقميص أسود، كما ارتدى العوضي بنطلون وتيشيرت باللون الأسود.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أعمال جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

مسلسل "لآخر نفس"

ويعد مسلسل لآخر نفس هو العمل الأول الذي جمع بين العوضي وزوجته ياسمين عام 2019 (كان قبل زواجهم بعام)، وشاركهم في البطولة مجموعة من الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مراد مكرم، هند عبدالحليم، ثراء جبيل، هاجر الشرنوبي، نور محمود.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامي مشوق حول سلمى (ياسمين عبد العزيز) وهى امرأة قُتل زوجها الضابط حازم (فتحى عبد الوهاب) في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.

مسلسل "اللى مالوش كبير"

كرر الثنائى التعاون مرة أخرى في عام 2021 من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، والتي دارت أحداثه حول اجبار والد "غزل" ياسمين عبد العزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي "أحمد العوضي" وتقع في حبه.

وشارك في العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، إيمان السيد.

مسلسل "ضرب نار"

واجتمع الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعمل جديد هذا العام حيث قدما الثنائى مسلسل "ضرب نار" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى، ودارت أحداثه حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

وشارك في مسلسل ضرب نار مجموعة من الفنانين أبرزهم: سهير المرشدي، إنتصار، إيمان السيد، تيسير عبدالعزيز، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

أحمد العوضي يقرر الإنفصال عن ياسمين عبد العزيز في رمضان 2024

ورغم نجاحهم وتناغمهم في العمل سويًا، إلا أنهم تعرضون للإنتقادات من قبل المشاهدين، ليرون الشيء الذي يزيد عن حده ينقلب ضده، فأعمالهم المشتركة المتكرره سوف تجعلهم في مكانهم دون تطور وسيشعر المشاهد بالملل والروتين، مما استجاب الثنائي لآراء الجمهور وقررا الفراق، فيحضر أحمد العوضي لمسلسله القادم في رمضان 2024، وهو "حق عرب"، ويشاركه في العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم: رياض الخولي، سلوى عثمان، ميرهان حسين، وليد فواز، محمد أحمد ماهر حلا شيحة، محمد علاء.

ياسمين عبد العزيز تعود للسينما بعد غياب 5 سنوات

وتنسحب ياسمين عبد العزيز من السباق الرمضاني القادم؛ لتتفرغ لفيلمها الجديد، إلا أنها لم تفصح عن اسمه أو الدور التي تجسده، ويعد هذا العمل بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات منذ أن قدمت فيلمها الأخير "الأبلة طم طم" في عام 2018.