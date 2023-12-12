المشاهد الإنسانية تتصدرالعملية الانتخابية بالغربية

تواصلت المشاهد الانسانية في ثالث أـيام الانتخابات في الغربية، وفي لافتة إنسانية خرج المستشار أحمد محمد حسن المشرف على لجنة 61 بمجلس مدينة كفر الزيات عدة مرات، من اللجنة لمساعدة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وسمح للناخبين بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالتهم الصحية.

وأشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بالمظاهر الإنسانية في كافة أنحاء المحافظة وبوعي المواطنين الذي ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية. مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

من جانبه حث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عموم أهالي المحافظة باستمرار المشاركة بكثافة في العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً الى وعى أبناء محافظة الغربية في تحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي الغربية.