الانتخابات الرئاسية .. “الداخلية” تواصل متابعة تأمين سير عملية الإقتراع لليوم الثانى بكل المحافظات

تقدم المساعدات للمواطنين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمواصلة الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير عملية الانتخابات الرئاسية أو النيل من مقومات الإستقرار الأمنى وفقاً لتوجيهات محمود توفيق – وزير الداخلية..

ورفعت الوزارة درجة الإستعداد الأمنى لتأمين مجريات سير عملية الإقتراع لليوم الثانى .. كما قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية بالمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الإنتخابات الرئاسية للتأكد من إنتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الإنتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الإقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم .

وإيماناً وترسيخاً للدور المجتمعى للوزارة قامت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الإنتخابية بمساعدة وتسهيل عملية الإقتراع للناخبين خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .. والذى لاقى إستحسان المواطنين. كما قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات بالإستجابة لعدد من الحالات الإنسانية والتى إلتمس خلالها المواطنين من ذوى الهمم وكبار السن مساعدتهم فى الإنتقال إلى لجانهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم والذى لاقى إستحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذة اللفتة الإنسانية.