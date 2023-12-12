مسيرة حاشدة بالشرقية.. والانبا أندراوس: المشاركة في الانتخابات دليل على حُب الوطن

نظمت كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، في اليوم الثالث والاخير من أيام الانتخابات الرئاسية؛ مسيرة حاشدة بالسيارات، انطلقت من أمام مقر الكنيسة بوسط مدينة فاقوس، بمشاركة الآباء وكهنة الكنيسة ورعاياها، وجابت شوارع مدينة فاقوس، لحث المواطنين على التوجه للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال الأب أندراوس ثابت، راعي الكنيسة، إن المسيرة التي تم تسيرها استهدفت حث المواطنين على الانضمام إلى المسيرة والمشاركة فيها حتى مقر اللجان الانتخابية، للأداء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستوري، الذي يمثل نقطة فارقة في التاريخ المصري، نحو الاستقرار الداخلي وتعظيم دور مصر خارجيا في القضايا المختلفة.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية، هي دلالة على حب الوطن، ودفعه إلى الإزدهار في الطريق الذي يستحقه بين الأمم الأخرى، وسعيا إلى إستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي اتجهت إليها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.

ودعى الأب أندراوس ثابت، راعي كنيسة الأنبا باخوم للأقباط الكاثوليك بمركز فاقوس، رعايا الكنيسة وجميع المواطنين، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واعطاء أصواتهم للمرشح الرئاسي الذي يرونه قادرًا على حمل الأمانة، والنهوض بها نحو مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة بقوله "عشان خاطر مصر أنزل وشارك".

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخب وناخبة أمام 980 مركز انتخابي، يتسع لـ 1016 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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