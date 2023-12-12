بالصور| توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بمطروح

بالصور:لليوم الثالث مسيرات شعبية وتزايد توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بمطروح

لليوم الثالث على التوالي، تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح، توافد الناخبين على مقرات اللجان الانتخابية منذ الدقائق الأولى لفتح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً للمشاركة بالتصويت داخل صناديق الاقتراع على الانتخابات الرئاسية بجميع مدن مطروح

وتم تنظيم عدة مسيرات شعبية فى شوارع مرسى مطروح إلى مقرات اللجان مكونه من الأهالى والقيادات الشعبية والأحزاب السياسية وانضم إليهم شركة مياة مطروح وبعض شركات البترول تشجيعا للنزول والمشاركة فى التصويت على الانتخابات الرئاسية

وقامت شركة مياة مطروح بتوفير الاتوبيسات لنقل الموظفين بها إلى مقرات اللجان كما قامت شركة بظر للبترول بنقل العاملين بها إلى مقر لجنةوالوافدين بمدرسة التجريبية للغات للإدلاء بأصواتهم

وتلاحظ تزايد الإقبال على اللجان من الناخبين من السيدات وكبار السن والشباب رغم تعرض مدينة مرسى مطروح لسقوط الأمطار صباح اليوم

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجرى فى عدد ١٤٩ مركزا انتخابيا و٢٠٠ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى ١٩ مركزا انتخابيا للوافدين باجمالى عدد ٣٥ لجنة فرعية انتخابية ويبلغ اجمالى عدد الناخبين ٣٤٢ الف و١٨٦ ناخبا بمحافظة مطروح

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