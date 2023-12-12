عبد الهادى القصبى: احتشاد المصريين بالانتخابات درع للوطن

صرح الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية البرلمانية عقب الإدلاء صباح اليوم فى مدرسة فاطمة الزهراء بمصر الجديدة، أن المشهد الذي رأيناه أمس فى اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية هو مشهد يليق بمكانة مصر، ومشهد يعبر عن حجم استيعاب المصريين للأحداث والتحديات الموجودة.

وأكد القصبي، فى تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن اللجان الانتخابية بدأت عملها الساعة التاسعة صباحا بشكل دقيق ومنظم وكان التنظيم رائعا، والهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات كثيرة للناخبين لتحفيزهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتابع الدكتور القصبى قائلا "أن المصريين خرجوا امس للدفاع عن وطنهم، وكل ما تواجهنا أزمة جديدة الشعب المصرى على الفور يرسل رسالة بأن لديه خصوصية وقادر على مواجهة التحديات لذلك سوف يدرس العالم هذا المشهد" .

واختتم كلمته بتأكيده أنه سوف يواصل المصريون اليوم هذا المشهد السياسي والقومى الجميل للدفاع عن وطنهم فهم بحق درع الوطن ضد أى تحديات .