حبس 10 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد، بتهمة الإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم 150مليون جنيه تقريبا من حصيلة تجارة المواد المخدرة.

حبس 10 أشخاص قاموا بغسل 150 مليون جنيه في القليوبية

وقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت تلك الممتلكات بـ 150مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تضبط عاطلا يروج 175 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ، من ضبط عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة “الحشيش "، في الإسكندرية ، تم التحفظ على المتهم وتوالت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام "عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهمُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته(175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهه المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً)،تم إتخاذ الإجراءات القانونيةوتوالت النيابة التحقيق .