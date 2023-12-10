القبض على سائق أتوبيس دهس مالك مصنع بلاستيك في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق "أتوبيس" بالقليوبية؛ لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة مالك مصنع بلاستيك وبها جروح تهتكية بفروة الرأس وإسترواح هوائى بالصدر.

بالفحص وسؤال شقيقه قررأنه حال سير المتوفـى بسيارته الملاكى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه وقائد أوتوبيس لا يعلم بياناته على إثر حدوث إحتكاك بينهم، قام خلالها قائد الأوتوبيس بإستقلال الأوتوبيس والإصطدام بشقيقه مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الأوتوبيس، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن الأوتوبيس المستخدم ملكه ،دون لوحات معدنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.