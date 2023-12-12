محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة لمتابعة الانتخابات

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة إنتظام سير العملية الإنتخابية بحضور ممثلين عن كافة الأجهزة المعنية.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة لحظية للعملية الإنتخابية بكافة اللجان وأن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الـ24 ساعة ومتصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفة الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء ، مشيرًا إلى أن عملية التصويت تسير بصورة حضارية والشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة وسط إنتشار رجال المرور بكافة الطرق المؤدية للجان الإنتخابية فى ثالث أيام الإنتخابات الرئاسية .