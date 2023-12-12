آخر مستجدات وحدات "سكن لكل المصريين" في السويس الجديدة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، مواقع العمل بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، وخاصة منطقة وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين "، والمنطقة الاستثمارية، بهدف متابعة مستجدات المشروعات، وسير العمل بها، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، والمهندس باسم سمير، مدير إدارة الإسكان، والمشروعات.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، نسب التنفيذ للمشروع بشكل كامل بالمرحلة العاجلة، حيث بلغت نسبة تنفيذ ٨٦ عمارة تضم ٢٠٦٤ وحدة سكنية ٧٦٪ ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأضافت أنه في قطاع البنية التحتية، وتنفيذ مرافق المرحلة العاجلة، بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه ٤٢٪، وقطاع تنفيذ مرافق الصرف الصحي نسبة ٧٧٪، وفي قطاع تنفيذ الطرق ٧٤٪.

كما تفقدت رئيس جهاز السويس الجديدة منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة، والتي تضم (سوقًا تجارية - حضانة - مدرسة)، حيث بلغت نسبة تنفيذ ٨ محال بالسوق التجارية ٩٠٪، وبلغت نسبة الإنجاز بموقع تنفيذ الحضانة ٣٣٪، ونسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي ٣٣ فصلًا ٣٦٪.

وفي السياق ذاته، شددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة استمرار العمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات بنفس الجدية، لتظهر المدينة بالشكل اللائق، كعلامة مضيئة في القطاع العمراني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت "مخلوف" إلى أن مدينة السويس الجديدة مجتمع حضاري متكامل، يراعي البعد الاجتماعي، والمظهر الحضاري، كما ستضم مساحات خضراء، فضلًا عن توفير كافة الخدمات بها.