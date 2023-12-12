مدير الطب البيطري بالأقصر يدلي بصوته بلجنة الوافدين

أدلى الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بصوته الانتخابي فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بمحافظة الأقصر، التي انطلقت صباح اليوم بمحافظة الأقصر، في ختام الماراثون الانتخابي؛ لاختيار رئيس الجمهورية.



وقد وجه لطفي مديري الإدارات، والأطباء والعاملين بجميع مقرات المديرية بضرورة، وتسهيل المشاركة.

وشارك طارق لطفي العاملين بمديرية الطب البيطرى في الانتخابات الرئاسيه ٢٠٢٤ لليوم الثالث على التوالى وسط أجواء من الفرحة والبهجة بالعرس الوطني بالذهاب، للمقرات الإنتخابيه للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ وذلك لأداء الواجب الوطنى لكل مواطن في حرص تام على إتاحة المجال لمشاركة موظفين المديرية بجميع إداراتها ووحداتها ومقارها في صنع القرار في الانتخابات الرئاسية، وفي زيادة الوعى والانتماء الوطنى.



وكانت مديرية الطب البيطري بالأقصر شهدت حضورا فعالا لجميع الموظفين خلال الأيام الثلاثة للانتخابات؛ تلبية لنداء الوطن لدعم الديمقراطيه ولدعم الاستقرار ترسيخا للنهوض بالوطن، حسبما أشار مدير المديرية.