في اليوم الأخير.. تجمع لطلاب المدرسة العسكرية بإسنا أمام اللجان الإنتخابية

تجمع عدد من طلاب مدرسة إسنا الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة إسنا التعليمية بجنوب محافظة الأقصر، رافعين أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام إنتخابات الرئاسة 2024، اليوم الأخير لعملية التصويت.

وكان طلاب معهد التمريض بإسنا، قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، أمس الإثنين، بعد تجمعهم أمام اللجان بزي المعهد، في مشهد لافت امام المقار الانتخابية.

يشار إلى أنه يتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

