أعضاء الهيئات الشبابية يشاركون في تنظيم الناخبين بجميع لجان سوهاج

وجهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة للمشاركة في تنظيم ومساعدة المواطنين في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وخاصة كبار السن وأصحاب القدرات الخاصة لليوم الثالث في العرس الديمقراطي.

ووجه الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة، بتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة وتوجيه أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية والكيانات الشبابية بالتواجد أمام اللجان ومساعدة المواطنين في دخول لجان الإنتخابات ومساعدة كبار السن وذوي القدرات والهمم .

واطمئن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على انتظام سير الإنتخابات الرئاسية في يومها الثالث والأخير وتوفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة مؤكدا على أن هناك زيادة في أعداد الناخبين وانتظام سير العملية الانتخابية مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الايجابية لاختيار رئيسهم والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وبدأ المواطنون بمختلف مدن وقرى المحافظة فى التوافد على اللجان للادلاء باصواتهم منذ فتح باب الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباحا حيث يبلغ عدد الناخبين بمحافظة سوهاج ممن لهم حق التصويت 3 مليون و253 الف و847 ناخب .

وقال المحافظ، إن جميع اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة انتظمت دون حدوث أي معوقات حتى الآن وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لليوم الثالث مشيرا إلى أن هناك إقبالا ملحوظا على اللجان الانتخابية بالقرى والمدن.