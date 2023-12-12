نائب محافظ البحيرة تتابع علميات الصويت في الإنتخابات من غرفة العمليات المركزية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة.

وتابعت من خلال الفيديوكونفرانس، فتح جميع اللجان الإنتخابية بمختلف مراكز المحافظة ،لليوم الثالث على التوالي ، وأشارت إلى إستمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الإنتخابية ، على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي ، والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات ،وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظاً على إنتظام سير العملية الإنتخابية بالمحافظة، مشيرةً إلى أنه تم المرور على كافة اللجان العامة والتأكد من وصول المستشارين وإنتظام العمل باللجنة العامة وتم التأكد من توزيع المظاريف إستعداداً للعملية الإنتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الإنتخابية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن العملية الإنتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مشيرةً إلى أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.