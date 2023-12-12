فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية ...مسيرة صباحية بميدان السواقى بالفيوم

شهد ميدان السواقى بمحافظة الفيوم، مسيرة صباحية بالتروسيكلات على انغام اغنية "تسلم الأيادي "، لحث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

ومن جهه أخرى حرصت فتحية سعيد محمد وهيب أكبر معمرة في إحدى القرى التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المشاركة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك في اليوم الثاني من التصويت على الانتخابات الرئاسية والتي تجرى خلال 10و11 و12 ديسمبر 2023.

الادلاء بالاصوات

وأكد أحد اقارب المعمرة انها أصرت على الانتقال ومساعدة احفادها على السير حتى اللجنة للادلاء بصوتها وانها من مواليد 1903 وتبلغ من العمر 120 سنه، ولها 90 حفيدًا من البنين والبنات.

جدير بالذكر أن هذه السيدة المعمرة عاصرت ملوك بينهم عصر الملك فاروق مصر وجميع رؤساء مصر حتى عهد الرئيس السيسي في فترة للمرة الثالثة على التوالى وعاصرت الحرب العالمية الثانية وحروب مصر ابتداء من حرب عام 1948 .

وقامت المعمرة بالإدلاء بصوتها في لجنة رقم ١ بعتامنة الجعافرة التابعة لمركز إطسا، وذلك للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واختيار رئيس مصر.

يذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى محافظة الفيوم ، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

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