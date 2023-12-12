لليوم الثالث على التوالي.. إقبال الناخبين كثيف على لجان الانتخابات بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، تكثيفًا أمنيًا لتأمين اللجان الانتخابية استعدادًا لفتح التصويت أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

وانتظمت العملية الانتخابية، اليوم الثلاثاء، وبدأ الناخبون فى التوافد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وبدأت اللجان والمقار الانتخابية في استقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، ويتخللها ساعة راحة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.

وتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1119 مغتربًا، وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية، و663 مقرًا انتخابيًا، وهم كالآتي (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).