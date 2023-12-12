بالصور.. توافد مكثف للمواطنين أمام اللجان الانتخابية في شبرا للإدلاء بأصواتهم

شهدت المدارس ومقار اللجان الانتخابية بمنطقة شبرا مصر ،اليوم الثلاثاء ،إقبال وحضور مكثف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

حيث شهدت مدرسة علي ابن ابي طالب، ومدرسة محمد فريد ، بدائرة قسم شرطة شبرا توافد الناخبون الذي وقفوا في طوابير طويلة وسط أجواء من السرور للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فى اختيار رئيس مصر القادم.

كانت لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، قد بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح أول أمس الأحد 10ديسمبر، في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية ،تنتهي مساء اليوم الثلاثاء 12ديسمبر، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

يخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

