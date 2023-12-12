اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة.. بدء توافد الناخبين بالأقصر في أول ساعة لفتح اللجان

بدأ ناخبون بالأقصر في التوافد على اللجان، صباح الثلاثاء، بالتزامن مع فتح اللجان في التاسعة صباحًا، من اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.

وتواصل الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المقار الانتخابية، أعمالها، حيث يشهد محيط اللجان عملية تأمين مشددة، كما تشهد اللجان توفير كراسي متحركة لمساعدة ذوي الهمم، وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم وتوصيلهم لمركز الاقتراع.

يشار إلى أنه يتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.