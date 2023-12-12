طريقة تحضير ستيك اللحم بالثوم والأعشاب على خطى المطاعم

ستيك اللحم المشوي من الوصفات التي يتميز بها المطاعم؛ لإضافتهم بعض التوابل المختلفة؛ لتضيف مذاق لذيذ ومختلف، لذا نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بالخطوات.





طريقة عمل ستيك مشوي بالثوم والأعشاب

المقادير

- ستيك : 2 شريحة (لحم فيليه)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مفروم)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- زعتر مجفف : نصف ملعقة كبيرة

- نعناع ناشف : ملعقة كبيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)





طريقة التحضير

تبّلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود.

في مقلاة غير قابلة للالتصاق سخني الزيت النباتي، واقلي شرائح اللحم لعدة دقائق على الجانبين.

في وعاء جانبي صغير، اخلطي جيداً الثوم المهروس مع زيت الزيتون، والبقدونس، والزعتر، والنعناع حتى تتجانس المكونات.

حضري صينية فرن وضعي بها شرائح اللحم، ثم وزعي مزيج الأعشاب فوق الشرائح.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10 دقائق، ثم قدميها ساخنة.