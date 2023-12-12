عاجل
تطورات جديدة في حريق سفينة إسرائيلية قرب باب المندب بعد استهدافها بصاروخ
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل سمك فيليه مقلي

سمك فيليه مقلي
سمك فيليه مقلي

سمك فيليه من الأسماك اللذيذة، حيث يتميز بسهولة تحضيره وفوائده المذهلة لصحة جسمك، سواء للبشرة أو الشعر أو لتقوية الذاكرة، والنشاط، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريق تحضير سمك فيليه مقلي ذا القوام المقرمش اللذيذ.
 

طريقة عمل سمك فيليه مقلي

المقادير

- فيليه السمك : 4 قطع 

- دقيق : نصف كوب 

- البيض : 1 حبة 

- بقسماط : نصف كوب 

- ملح : رشّة 

- فلفل أسود : رشّة 

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة 
 

طريقة التحضير

تبّلي قطع السمك بالملح والفلفل الأسود.

اخفقي البيضة بواسطة شوكة في وعاء.

ضعي الدقيق في وعاء، والبقسماط في وعاء آخر.

غمّسي قطع السمك في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط، حتى تتغطى بالكامل.

ذوّبي الزبدة في مقلاة على نار متوسطة، واقلي قطع السمك لحوالي 5 دقائق من كل جهة حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج وتتقرمش.

ضعي سمك الفيليه في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

مواد متعلقة

إليسا تتألق بفستان ثمين وتسرق الأضواء في ختام مهرجان البحر الأحمر

في ذكرى ميلاده.. قصة محاولة اغتيال نجيب محفوظ واتهامه بالإلحاد (تفاصيل)

نجيب محفوظ.. فاز بجائز نوبيل وصاحب أكبر عدد من الأفلام| محطات في حياته

أسما إبراهيم تهوس متابعيها بفستان جذاب عبر إنستجرام| سعر غير متوقع

غريب محمود.. سقط على المسرح وملامحه سبب شهرته|كواليس اللحظات الأخيرة من حياته

بعد وفاة ناخب داخل اللجنة.. نصائح لتفادي الإصابة بالهبوط الحاد أثناء نزولك للانتخابات

بسعر صادم.. درة تتألق بفستان محتشم في ختام مهرجان البحر الأحمر

درة تعيد موضة 2015 بفستان مثير في مهرجان البحر الأحمر| الأولى لها
الجريدة الورقية