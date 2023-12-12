مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل سمك فيليه مقلي

سمك فيليه من الأسماك اللذيذة، حيث يتميز بسهولة تحضيره وفوائده المذهلة لصحة جسمك، سواء للبشرة أو الشعر أو لتقوية الذاكرة، والنشاط، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريق تحضير سمك فيليه مقلي ذا القوام المقرمش اللذيذ.



طريقة عمل سمك فيليه مقلي

المقادير

- فيليه السمك : 4 قطع

- دقيق : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- بقسماط : نصف كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة



طريقة التحضير

تبّلي قطع السمك بالملح والفلفل الأسود.

اخفقي البيضة بواسطة شوكة في وعاء.

ضعي الدقيق في وعاء، والبقسماط في وعاء آخر.

غمّسي قطع السمك في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط، حتى تتغطى بالكامل.

ذوّبي الزبدة في مقلاة على نار متوسطة، واقلي قطع السمك لحوالي 5 دقائق من كل جهة حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج وتتقرمش.

ضعي سمك الفيليه في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.