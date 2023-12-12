عاجل
تطورات جديدة في حريق سفينة إسرائيلية قرب باب المندب بعد استهدافها بصاروخ
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لو معندكيش وقت| حضري سجق بدبس الرمان في دقائق

سجق بدبس الرمان والبصل
سجق بدبس الرمان والبصل

سجق بدبس الرمان من الأكلات السريعة التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك في دقائق، إذا لم يكن لديك وقت كافٍ لإعداد وصفات مختلفة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره بالتفصيل.


 

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

المقادير

- سجق : 500 جراماً (بقري) 

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً) 

- الفلفل الرومي الأخضر : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً) 

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض) 

- ملح : نصف ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : رشّة 

- سماق : ملعقة صغيرة 

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة 

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة 

- صنوبر : حسب الرغبة 

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى يتغير لونه.

أضيفي البصل المفروم والفلفل الرومي، وقلبي المكونات حتى تذبل.

أضيفي الصنوبر وقلّبي المكونات قليلاً، ثم أضيفي عصير الليمون الحامض، ودبس الرمان.

نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والسماق، مع التقليب حتى تمام نضج السجق.

ضعي السجق بدبس الرمان والبصل في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

مواد متعلقة

إليسا تتألق بفستان ثمين وتسرق الأضواء في ختام مهرجان البحر الأحمر

في ذكرى ميلاده.. قصة محاولة اغتيال نجيب محفوظ واتهامه بالإلحاد (تفاصيل)

نجيب محفوظ.. فاز بجائز نوبيل وصاحب أكبر عدد من الأفلام| محطات في حياته

أسما إبراهيم تهوس متابعيها بفستان جذاب عبر إنستجرام| سعر غير متوقع

غريب محمود.. سقط على المسرح وملامحه سبب شهرته|كواليس اللحظات الأخيرة من حياته

بعد وفاة ناخب داخل اللجنة.. نصائح لتفادي الإصابة بالهبوط الحاد أثناء نزولك للانتخابات

بسعر صادم.. درة تتألق بفستان محتشم في ختام مهرجان البحر الأحمر

درة تعيد موضة 2015 بفستان مثير في مهرجان البحر الأحمر| الأولى لها
الجريدة الورقية