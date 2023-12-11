موقع يسخر من انخفاض سعر الناخب المصري والديهي: ملعون حرية إهانة الشعب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بعض المواقع تهاجم بشكل دائم مصر، لأن وجودها وتمويلها مرهون بمهاجمة أي شيء في البلد، مشيرًا إلى أن موقع إلكتروني قام بإعداد تقريرًا حول الانتخابات حول وجود انخفاض ملحوظ في سعر الناخب المصري في الانتخابات الحالية.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن التقرير أهان الشعب المصري، وهذه الإهانة تستوجب المحاكمة، معقبًا: "التقرير يمثل إهانة الشعب المصري، وتهني أنا شخصيًا، من يقبل هذه الإهانة، من الضروري محاسبة هذا الموقع على إهانته للناخب المصري".

وأضاف أن هذا الموقع ليس لديه رخصة أو أي جهة ، ويعمل خارج إطار القانون، ومن الضروري محاسبته، متابعًا: "الله يلعن حرية الرأي والتعبير إذا كانت تُهين الشعب وتغير الحقائق بهذا الشكل".

وأشار إلى أن هذا الموقع لا يتعلق بالصحافة، ويحاول رسم صورة كئيبة عن الدولة المصرية، وهدفهم الاساسي الاصطياد في الماء العكر، لافتًا إلى أن موقع "صحيح" مصر يمارس نفس الكذب والتضليل الذي يمارسه "مدى مصر".

وأضاف: "لا أعلم لصالح من يعمل موقع مدى مصر، أو موقع صحيح مصر، ولكن قطعًا هذه المواقع لا تتبع أي قواعد مهنية ، ولا تمتلك أي رخصة لمزاولة المهنة".