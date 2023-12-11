محافظ جنوب سيناء يبحث الفرص الاستثمارية لزيادة عوائد صناديق المحافظة

بحث اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الفرص الاستثمارية لزيادة عوائد صناديق بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأثناء الاجتماع تم عرض فكرة طرح اسكان متميز بمدن المحافظة والذي يعتبر إضافة نمط معماري جديد ومختلف عن الإسكان الاجتماعى السائد فى المحافظة وذلك ليتماشى مع أعمال التطوير والتنمية العقارية فى المحافظة وجاء العرض من خلال التصور الذي قامت به الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة الفرص الاستثمارية لزيادة عوائد صناديق المحافظة والذي عقد بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، وضمت اللجنة مدير مديرية الاسكان، ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية، ومدير الاستثمار ومدير صندوق تنشيط السياحة، ومدير صندوق الاسكان، ومدير العقود والمعنيين

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