781 قرار تصالح علي مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر

صدق اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، على عدد 120 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض الدكتور عمرو العوضي رئيس لجنة البت الدائم بمحافظة جنوب سيناء، وخبير بمكتب OUDA، والمهندسة دعاء حمزة، والمهندسة ايمان علي اعضاء لجنة البت الدائم، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر781 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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