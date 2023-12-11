استمرار توافد ذوى الهمم والسيدات تحتفلن مع أطفالهن أمام اللجان الانتخابية بمطروح

أغلقت مقرات اللجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح أبوابها فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم فى اليوم لماراثون الانتخابات الرئاسية

وذلك بعد استمرار توافد المواطنين على مقرات اللجان الانتخابية طوال ساعات النهار لليوم الثانى على التوالى

وتلاحظ ازدياد عدد الناخبين وتكدسهم خاصة أمام اللجان الخاصة بالسيدات مثل لجان مدرسة زاهر جلال وباحثة البادية بمدينة مرسى مطروح فى الساعات الثلاثة الأخيرة قبل موعد اغلاق اللجان المقرر

وقامت الناخبات بمشهد احتفالي على انغام الاغانى الوطنية وقام أطفالهن برفع علم مصر احتفالا بالانتخاب الرئاسية

كما استمر توافد الناخبين من ذوى الهمم وكبار السن على مقرات لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع واشادوا بحسن التنظيم والمساعدة لهم للانتهاء من عملية التصويت بسلاسة وبدون عقبات بسبب الإعاقة .

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجرى فى عدد ١٤٩ مركزا انتخابيا و٢٠٠ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى ١٩ مركزا انتخابيا للوافدين باجمالى عدد ٣٥ لجنة فرعية انتخابية ويبلغ اجمالى عدد الناخبين ٣٤٢ الف و١٨٦ ناخبا بمحافظة مطروح

IMG_٢٠٢٣١٢١١_١٩٢٦١٨

IMG_٢٠٢٣١٢١١_١٩٢٤٤٣

IMG_٢٠٢٣١٢١١_١٩١٩٠٩

IMG_٢٠٢٣١٢١١_١٩١٠٤٣

IMG_٢٠٢٣١٢١١_١٩١٠٠٤

IMG_٢٠٢٣١٢١١_١٩٠٩٢٤

IMG_٢٠٢٣١٢١١_١٩٠٩١٧

IMG_٢٠٢٣١٢١١_١٩٠٢١٩