ختام اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية في البحيرة

اختتمت المقرات الإنتخابية على مستوى محافظة البُحيرة، أعمال اليوم الثاني ، حيث أُغلقت صناديق الإقتراع بمدن ومراكز المحافظة كافة فى موعدها المحدد فى تمام الساعة التاسعة مساءاً.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على انتظام العملية الإنتخابية بجميع اللجان فى يومها الثاني مع إستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية ومتابعة الإنتخابات لحظة بلحظة حيث يتم التواصل من خلال الفيديوكونفرانس مع جميع اللجان الإنتخابية بمدن ومراكز المحافظة كافة، مشيرةً إلي أنه لم يتم تسجيل أي شكوى من شأنها أن تؤثر على سير عملية الإقتراع ولم توجد أي معوقات أو مشاكل بالعملية الإنتخابية.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالتواجد والإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالدوائر الإنتخابية كافة وأن مثل هذه المشاهد تعكس درجة وعي كبيرة لدى المواطنين .

وعن المسيرات الإيجابية التي تحث على العمل الجاد والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والعملية الإنتخابية قالت سيادتها : إنها دلالة قاطعة على إنتصار المواطن المصري لبناء الدولة القوية من أجل الحاضر والمستقبل