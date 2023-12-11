نائب محافظ الأقصر يدلي بصوته في لجنة الوافدين بطيبة

أدلى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بصوته الانتخابي فى لجنة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمركز طيبة "لجنة وافدين"، حيث أكد عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري.

وأكد نائب المحافظ، عن أهمية اقبال المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية.

وحرص نائب محافظ الأقصر، على مشاركة مئات الطلاب والطالبات بجامعة الأقصر في التقاط الصور التذكارية حيث رفع الطلاب أعلام مصر وسط هتافات "تحيا مصر".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت خلال الأيام المذكورة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.