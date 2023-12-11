فيديو| ناخبون بالأقصر يتغنون بـ" أحلى البلاد يابلادي" بالدفوف أمام لجنة انتخابية

شهدت مدرسة الحرية الابتدائية كمقر انتخابي، تجمهر ناخبين أمام اللجنة، وسط زغاريد السيدات، وطرق الدفوف، وهم يتغنون بالأغنية الوطنية الشهيرة "ياحبيبتي يامصر" للفنانة شادية، وسط حشد كبير من السيدات.

ورصدت عدسة الوفد، توافد السيدات بشكل كبير على لجنة الحرية، بوسط مدينة الأقصر؛ واللاتي حرصن على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بأصواتهن.

يشار إلى أنه يتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.