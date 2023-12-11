إغلاق صناديق الإقتراع فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، أنه فى تمام الساعة التاسعة من مساء الإثنين، 11 من ديسمبر، تم الانتهاء من عملية التصويت فى اليوم الثانى، وغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المرقمة، بمعرفة المستشارين، والتحفظ عليها بمعرفة أطقم الحراسة من قوات الشرطة؛ وسط الحراسة المشددة، بعد انتهاء اليوم الثانى من الإنتخابات بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، والمقرر لها فى أيام 10، 11 ، 12 ديسمبر الحالي.

وأكد نورالدين، أن العملية الانتخابية مستقرة ولا يوجد مشاكل او معوقات، وتتم في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، على أن تفتح اللجان الإنتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غداً الثلاثاء في اليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية 2024.

وتابع محافظ كفرالشيخ، عملية غلق صناديق الاقتراع من خلال غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، ومركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، والتى تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، وذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.