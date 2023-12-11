محافظ الأقصر يشيد بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بجولة تفقد خلالها لجان مدرسة العضايمة الابتدائية المشتركة، ومدرسة جزيرة راجح، ومدرسة ساحل الدقيرة الإبتدائية، ومدرسة المساوية للتعليم الأساسي بقرية العضايمة بمركز إسنا.

يأتي ذلك في اطار جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة سير أعمال التصويت بالانتخابات الرئاسية بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر.



واطمئن محافظ الأقصر، على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.



وأشاد محافظ الأقصر، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تسير بشكل منظم دون أية معوقات مما يؤكد علي عزم واصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مركز ومدينة أرمنت، حيث توجه إلى مطرانية الأقباط الأرثوذوكس، وكان في استقباله نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وعدد من الأباء القساوسة، وعلي عثمان نائب رئيس مركز أرمنت، حيث اطمأن على انتظام سير العملية الانتخابية.



رافق المحافظ خلال جولته، العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد هشام السعدي رئيس مركز اسنا.

وكانت لجان الاقتراع بجميع مراكز محافظة الأقصر قد فتحت أبوابها أمام الناخبين ، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم.

يذكر ان محافظة الأقصر يبلغ عدد اللجان العامة بها 6 لجان لـ6 مراكز ، تنبثق منهم 175 لجنة فرعية و4 لجان وافدين بإجمالي 179 لجنة فرعية ، لاستقبال886377 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.