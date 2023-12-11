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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عبدالحكيم عبدالناصر: إقبال كبير على الانتخابات ومصر تواجه حربًا على كل الجهات

عبدالحكيم جمال عبدالناصر
عبدالحكيم جمال عبدالناصر

أكد المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أنه شارك في الاستحقاق الرئاسي من أجل دعم ومساندة الدولة المصرية في تواجهه في الأوقات الحالية.


أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، أن المصريين أصبح لديهم الوعي الكامل في ظل التحديات التي تواجه الدولة حالي سواء من الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن صمر تواجه تحديات جسام حاليا.

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وأشار إلى أن مصر تواجه حملات تشكيك كبيرة فيما تنجزه من مشروعات بمختلف المجالات، مشددا على أهمية الالتفاف حول الدولة المصرية حاليا.


وأثنى عبدالحكيم عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، على مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن مصر تواجه أعداء كثر ولابد من التكاتف لمواجهة هؤلاء والتصدي لكافة الجبهات التي تريد النيل من مصر.

 

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